Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Bloomberg: Австралию обеспокоил возможный доступ России к базе в Индонезии
Австралийская сторона выразила обеспокоенность по поводу возможного стремления России получить доступ к авиабазе в восточной части Индонезии.
Россия якобы добивается доступа к авиабазе в регионе Папуа в Индонезии, расположенном в 1,4 тыс. километрах к северу от австралийского города Дарвин, пишет Bloomberg.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула, что Джакарта обязана консультироваться с Канберрой по вопросам, затрагивающим региональную безопасность. Индонезия публично исключила такой доступ.
Вонг отметила тесные связи между Москвой и Джакартой, но отказалась сообщить, внес ли индонезийский президент Прабово Субианто ясность в этот вопрос во время своего визита в Австралию на этой неделе. Вонг пояснила, что оборонные пакты «налагают на обе страны обязательство консультироваться по вопросам, которые важны для обеих сторон».
Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страны достигли соглашения о новом двустороннем оборонном договоре для значительного расширения сотрудничества в области безопасности. Ожидается, что он посетит Индонезию в январе для подписания соглашения.
В апреле издание Janes сообщило, что Россия запросила доступ к базе ВВС Манухуа в Папуа для военной авиации.
В конце октября посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщал, что Москва и Джакарта планируют провести совместные маневры в водах, прилегающих к российской территории.
Также президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто объявили новый этап взаимодействия между странами и закрепили стратегическое партнерство официальной декларацией.