Советник экс-министра энергетики Украины попал в базу «Миротворец»

Советник экс-министра энергетики Украины Миронюка попал в базу «Миротворца»

Tекст: Ольга Иванова

Советник экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко Игорь Миронюк внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса.

В карточке Миронюка указано, что он является «членом организованной преступной группы» и «мародером». Кроме того, его обвиняют в совершении действий, «направленных на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины», а также в «использовании служебного положения с целью личного обогащения во время военного положения».

Ранее в базу «Миротворца» были внесены и другие фигуранты дела о коррупции в энергетике. Среди них бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и член НКРЭКУ Сергей Пушкарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов принимал участие в операции по выявлению коррупционной схемы, связанной с бизнесменом Миндичем.

Коррупционный скандал вокруг окружения Владимира Зеленского привлек внимание не только Москвы, но и ключевых союзников Киева, отметили в Кремле.

Имена всех семерых обвиняемых появились в украинских СМИ.



