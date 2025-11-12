Депутаты Казахстана одобрили запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах, передает ТАСС.

Соответствующая норма предусмотрена в поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится: «В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации».

Как отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на заседании палаты, в связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента, в закон внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Он пояснил, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем.

Вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов сообщил журналистам, что одобренный закон предусматривает ограничение на выставление этой идеологии в положительном ключе и навязывания ее детям. По его словам, публикации в нейтральном ключе с объективной информацией, например, о статистике с упоминанием ЛГБТ, не попадают под ограничения.

По словам вице-министра, нарушителям закона будет предусмотрено наказание в виде штрафов до 300 долларов либо ограничения свободы на десять дней. Кочетов отметил, что нарушитель на первый раз будет штрафоваться на сумму, равную 20 МРП (месячных расчетных показателей, около 150 долларов), в случае повторного нарушения – на 40 МРП (около 300 долларов) «или ограничение свободы на десять дней».

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, которую считают попыткой нормализации гомосексуализма.

Власти Грузии отметили разочарование в европейской политике в связи с критикой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.