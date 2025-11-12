Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
В США заявили о трех этапах «подчинения» Украины
Российская стратегия по отношению к Украине, как предполагает Foreign Affairs, включает постепенное расширение контроля за экономической деятельностью и выходом к Черному морю через новые области.
Россия разрабатывает новую стратегию по достижению контроля над Украиной, заключающуюся в трех этапах, пишет RT со ссылкой на материалы журнала Foreign Affairs. По мнению обозревателя Джека Уотлинга, первый этап предполагает военные действия с целью захвата территорий, позволяющих Украине вести экономическую деятельность только с одобрения России.
В статье говорится о том, что для реализации этого замысла российская сторона может попытаться установить контроль не только над уже присоединёнными четырьмя регионами, но и над Харьковской, Николаевской и Одесской областями. Уотлинг отмечает, что если этот план удастся, Украина фактически окажется отрезанной от Черного моря.
После достижения этих целей, по мнению автора, следующим шагом станет прекращение огня и переход российских властей к использованию экономических инструментов влияния. Третий этап, как пишет обозреватель, предполагает втягивание Украины в сферу российского влияния.
Уотлинг выражает опасения, что в случае реализации этой стратегии Украина может оказаться в положении, схожем с Белоруссией, став союзником России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Foreign Affairs отметил, что поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запланировала массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.