  • Новость часаПутин начал переговоры с Токаевым в Кремле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Объявлена новая численность армии Польши
    ЦБ рекомендовал банкам отслеживать изменения интернет-провайдера клиентов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 20:59 • Новости дня

    Журналиста The Insider Ежова внесли в список террористов

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Сергей Ежов (признан в России иностранным агентом) был включен в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    Росфинмониторинг включил журналиста The Insider Сергея Ежова, который признан в России иностранным агентом, в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

    Ранее сообщалось, что суд в Рязани заочно приговорил Ежова к шести годам колонии. Журналиста осудили по делу о распространении недостоверной информации, связанной с решениями, принимаемыми властями России.


    11 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Стартовал шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт шестому сезону конкурса управленцев «Лидеры России», особенностью которого станет соревнование между командами, а не отдельными участниками.

    Сергей Кириенко сообщил, что в новом сезоне по поручению президента в конкурсе будут существенные отличия. «Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», – сказал он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

    Он уточнил, что на конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты».

    Кириенко напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина.

    «С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», – подчеркнул он.

    Кроме того Кириенко отметил, что ВЦИОМ регулярно проводит социологический замер: респондентам задают вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может реализовать себя в России и быть успешным без связей и денег. «Когда стартовали в 2017 году, ответ «да» давали 37% опрошенных, опрос этого года дает 83%. То есть рост с 37% до 83% за счет инструментов, созданных президентом», – отметил он.

    Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», которая нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, общественных инициатив и развитие волонтерского движения.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (33)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 11:09 • Новости дня
    Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве восьмилетнюю Олю, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка, пишут СМИ.

    По словам мамы девочки Виктории, Оля проходила тестирование для детей переселенцев, комиссия посчитала, что ребенок не справился с заданиями.

    При этом родители разговаривали с девочкой исключительно по-русски, девочка сама читает, пишет и даже сочиняет стихи на русском языке, перед тестированием школьница занималась с платным репетитором, который заявил, что она прекрасно владеет русским языком.

    Мама Оли Виктория, ее муж и дети – русскоговорящие граждане Латвии, которые всю жизнь разговаривали на русском языке.

    «Мы родились и выросли в Латвии, но мы все русские! Когда у нас появились дети – мы общались с ними исключительно на русском языке, он для детей родной. Латышский они практически не знают. Это стало проблемой, когда старшая дочь Оля пошла в первый класс рижской школы», – рассказала «Регнум» Виктория.

    Учителя возмутились, что девочка говорит только по-русски, и потребовали, чтобы Олю научили дома латышскому языку.

    «Договориться не получилось, учитель заявила, что в ее обязанности не входит учить мою дочь латышскому языку. Абсурдная ситуация, учитывая, что ее специальность – учитель латышского языка», – отметила мама Оли.

    В итоге весь первый класс с русскоговорящим ребенком принципиально разговаривали по-латышски.

    «С горем пополам, но Оля доучилась год и окончила первый класс», – рассказала Виктория.

    В конце 2024 года Виктория вместе с мужем приняли решение переехать жить в Россию, чтобы никто не запрещал их детям знать русский язык и разговаривать на нем. По словам Виктории, семья также решила переехать из-за навязывания детям западных ценностей, гендерного воспитания.

    «Весной 2025-го мы подали документы на ВНЖ, а летом окончательно переехали в Москву», – рассказала женщина.

    По словам Виктории, сразу после переезда она начала собирать необходимые документы для оформления детей в учебные заведения. Младшую дочку без проблем взяли в детский сад, а Олю в школу не приняли. Несколько раз отклоняли заявление о зачислении во второй класс московской школы из-за документов.

    «Дочка с рождения говорит по-русски, но мы решили подстраховаться и наняли репетитора. Он несколько недель занимался с дочкой, и репетитор заверил меня, что Оля прекрасно знает русский язык и мне нечего переживать. Когда наше заявление наконец-то приняли – на 29 октября назначили тестирование», – рассказала Виктория.

    Представитель школы сообщила, что для поступающих со второго по 11-й класс будет два задания – письменное и устное.

    По словам тех, кто тестировал ребенка, у девочки выявили недостаточный уровень знания русского языка для обучения в школе.

    «Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? Я не понимаю! И ведь нигде нет разъяснений об этом тестировании: какие там задания, что требуется от детей!» – поделилась Виктория.

    Женщина решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет. Пересдача теста назначена через три месяца.

    «Оля уже даже согласна снова пойти в первый класс, лишь бы ее зачислили. На днях я ездила в одну школу, где нам пообещали попробовать принять на обучение нашу дочь, но в школе также пришлось писать заявление. Если его одобрят, то Оле снова придется проходить тестирование, и это случится не раньше, чем через месяц», – отмечает Виктория.

    Ранее в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    В сентябре Рособрнадзор сообщил, что большинство несовершеннолетних иностранцев не смогли подтвердить знание русского языка для поступления в российские школы.

    Минпросвещения позволило детям мигрантов пересдать тест по русскому языку.

    Комментарии (37)
    11 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.

    Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2025, 23:49 • Новости дня
    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы

    Экс-президент Франции Саркози после освобождения из тюрьмы сообщил о планах готовиться к апелляции

    Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Франции Николя Саркози выступил с заявлением после освобождения из тюрьмы, заявив, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    «Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель – доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», – приводит слова Саркози РИА «Новости».

    Бывший президент выразил благодарность тем, кто оказывал ему поддержку в ходе заключения. Он подчеркнул, что получил множество писем и слов поддержки, которые, по его словам, помогли ему выдержать испытания заключения. После возвращения домой Саркози отметил, что был тронут откликами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». В понедельник суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    В сентябре суд решил, что Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 08:40 • Новости дня
    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ сообщила об участии Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла роль Bellingcat в попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская и британская разведки привлекли Bellingcat (нежелательная в России организация) при попытке угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», сообщил сотрудник ФСБ.

    По словам сотрудника ФСБ, Bellingcat, признанная в России нежелательной организацией, была задействована в операции украинской и британской разведок по угону российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает ТАСС.

    Он заявил, что при выходе на командира экипажа самолета разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat, которая подконтрольна CIS Великобритании.

    Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб и отмечал, что организация использовалась именно для установления контакта с российскими военными.

    Ранее стало известно что военная разведка Украины планировала отправить угнанный истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы потом при помощи ПВО его сбить.

    Автор и ведущий проекта «Личный враг короля», первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой раскрыл сеть организаций, которые действуют в интересах Британии и НАТО в мировом информационном пространстве.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 15:45 • Новости дня
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    Турция заявила о крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Турции сообщило об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом C-130 в Грузии.

    По информации турецкого военного ведомства, самолет вылетел с территории Азербайджана, передает ТАСС.

    На прошлой неделе военно-транспортный самолет разбился в десятках километров к западу от базы Бабануса в Судане после внезапного отказа правого крыла, погибли все члены экипажа.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2025, 22:41 • Новости дня
    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр

    NYT: В городе Вилково Одесской области из мужчин остался только мэр

    В «украинской Венеции» из мужчин остался только мэр
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Вилково, известном как «украинская Венеция», среди жителей не осталось мужчин, за исключением мэра Матвея Иванова, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, все мужчины призывного возраста из города Вилково либо уехали в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации, передает Lenta.ru.

    Город расположен у границы с Румынией и Молдавией, внешне напоминает Венецию благодаря развитой системе каналов, по которым заменяют традиционные улицы.

    Мэр Вилково Матвей Иванов остается единственным мужчиной в городе. По его словам, женщины теперь повсюду в городе, они контролируют все сферы деятельности и «теперь здесь главные», что им нравится.

    По данным издания, теперь весь персонал мэрии, кроме Иванова, составляют женщины.

    Ранее пленный заявил о масштабной мобилизации людей с ограничениями по здоровью в Вооруженные силы Украины.

    Военкомы на Украине похитили настоятеля православного храма, чтобы пополнить ряды ВСУ.

    Сотрудники территориальных центров задержали водителя из кортежа Джоли, надеясь получить вознаграждение и избежать мобилизации.

    Вооруженные силы Украины фиксируют рекордное количество дезертиров.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    ФСБ: СБУ предлагала штурману убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа при попытке угона самолета с ракетой «Кинжал», сообщила ФСБ.

    Спецслужбы Украины предлагали штурману МиГ-31 застрелить, удушить или усыпить командира экипажа, передает ТАСС.

    Штурману предлагалось решить вопрос с летчиком, который находится в кабине впереди «кардинальными методами».

    Штурман сообщил, что он не обладает навыками для самостоятельной посадки такого самолета. Тогда украинские спецслужбы организовали беседу с летчиком ВСУ, который пытался научить его посадке МиГ-31 по телефону в онлайн-режиме.

    ФСБ также отметила, что украинская военная разведка рассматривала отравление как способ нейтрализации командира экипажа в воздушном судне. Оперативник ФСБ заявил, что разведка детально опрашивала штурмана о системе подачи кислорода и правилах использования маски, чтобы нанести на нее специальный токсичный состав.

    По словам ФСБ, этот способ – использование отравляющих веществ – ранее уже применялся украинской разведкой против экипажей воздушных судов, став «визитной карточкой» ГУР и ее зарубежных кураторов.

    Ранее ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 22:01 • Новости дня
    Рогов заявил о панике в окружении Зеленского из-за дела Миндича

    Tекст: Вера Басилая

    Вскрытие дела против украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, вызвало панику среди окружения главы киевского режима, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Паника и страх охватили ближайшее окружение Владимира Зеленского на фоне расследования дела украинского бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Миндича считают одним из главных «кошельков» Зеленского, но не единственным.

    «Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена», – заявил Рогов.

    По словам представителя Общественной палаты, команда Зеленского уже готовит информационную операцию для обвинения НАБУ в работе на Россию.

    Рогов заявил, что НАБУ является чисто американским инструментом контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитами Зеленского.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые обнародовало аудиозаписи по делу о совладельце фирмы «Квартал 95» Тимуре Миндиче, которого считают «кошельком» Зеленского.

    В понедельник НАБУ провело обыски у Миндича.

    По материалам прослушки квартиры Миндича, окружение Зеленского потратило 5 млрд долларов на приобретение продукции Dolce & Gabbana. В квартире Тимура Миндича обнаружили золотую сантехнику.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ раскрыла детали проваленной операции Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

    ФСБ опубликовала инструктаж Киевом летчика России по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Kremlin Pool/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    ФСБ России обнародовала материалы о попытке украсть истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    На опубликованной аудиозаписи сотрудник украинской разведки инструктирует российского летчика, объясняя, как ему действовать для перегона самолета, включая высоту полета и скорость.

    «Ничего сложного в этом нет», – заявил украинский оперативник.

    По данным ФСБ, операция по вербовке российского экипажа и угона МиГ-31 планировалась украинскими и британскими спецслужбами с осени 2024 года.

    ФСБ подчеркнула, что попытка провалилась благодаря действиям российских спецслужб, передает ТАСС.

    Как рассказал сам летчик, ему предлагалась награда в 1 млн долларов за угон истребителя и 3 млн долларов при передаче самолета с ракетой. Кроме этой суммы, украинская сторона обещала пилоту гражданство одной из западных стран.

    ФСБ сообщила, что военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» к базе НАТО в румынской Констанце.

    К операции по попытке угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал» привлекли украинскую и британскую разведки, а также Bellingcat (нежелательная в России организация).

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о начале масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство, в частности, опубликовало фото с сумками, набитыми валютой, которые были найдены в ходе спецоперации.

    Кроме того НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского.

    При этом сам Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    Комментарии (15)
    Главное
    В Турции назвали количество людей на борту потерпевшего крушение самолета
    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины
    В России установлен новый День воинской славы
    На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек
    Иран отказался переносить столицу из Тегерана
    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе
    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации