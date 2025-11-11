Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?0 комментариев
JAL назвала условие возобновления прямых рейсов между Россией и Японией
Возобновление прямых рейсов между Россией и Японией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия, сообщили в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).
Как сообщили в компании, рассмотрение вопроса о восстановлении авиасообщения с Россией произойдет, когда появятся надлежащие условия, передает РИА «Новости».
Представитель JAL пояснил: «На данный момент мы не можем сказать о возможности восстановления рейсов, однако несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий. Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов)».
В компании добавили, что знают о появившихся в СМИ материалах о переговорах по поводу возобновления прямых рейсов, но не располагают достоверной информацией по этим сообщениям.
По словам представителя JAL, текущие планы авиакомпании не включают возобновление прямых рейсов по российским направлениям. Согласно опубликованному бизнес-плану, сроки рестарта рейсов в Москву и Владивосток пока неизвестны. JAL продолжит наблюдать за ситуацией и изучать перспективы рейсов, учитывая восстановление спроса на зарубежные полеты.
