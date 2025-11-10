Депутат Василькова: Малые города должны стать точками технологического роста России

Tекст: Дарья Григоренко

На пленарной сессии «Технологическое лидерство в химической отрасли: вызовы и достижения» депутат Государственной Думы Мария Василькова представила инициативу по созданию «Федеральных центров промышленного развития». По ее словам, такие центры могут стать ключевыми точками сборки национальных проектов технологического лидерства и способствовать концентрации ресурсов на территориях, где формируется технологический суверенитет страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мария Василькова подчеркнула, что «наша цель – сделать так, чтобы малые города ассоциировались не с депрессией, а с передовыми точками роста, предлагающими уникальные возможности для жизни и карьеры». По мнению парламентария, это возможно при переходе от стратегии «удержания» кадров к стратегии их активного «привлечения», которая строится на изменении восприятия малых промышленных городов.

«Ключ к успеху – создание современной инфраструктуры для семьи, ведь именно женщины в 80 % случаев принимают решение о месте жительства семьи. Безопасные улицы, качественные детские сады, школы и поликлиники – это фундамент», – отметила Василькова.

Она добавила, что развитие малых городов напрямую связано с кадровым потенциалом страны. Создание инжиниринговых центров и технопарков позволит молодым инженерам и ученым развиваться вне мегаполисов, избегая «стеклянных потолков» крупных городов. Это, по ее словам, даст возможность совмещать профессиональные амбиции с высоким качеством жизни и временем для семьи.

Депутат напомнила, что в конце 2024 года была утверждена Стратегия пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее ключевая цель – формирование сбалансированной системы расселения и территориальной организации экономики. Документ предусматривает концентрацию ресурсов на приоритетных территориях и повышение эффективности инфраструктурного планирования.

Одним из инструментов реализации Стратегии стал Единый перечень опорных населенных пунктов. Василькова предложила дополнить его новой категорией – «Федеральные центры промышленного развития». По ее словам, такой подход позволит «синхронизировать кадровые, научные и инфраструктурные задачи» и увязать их с целями технологического лидерства.

Ключевым инструментом работы в этом направлении депутат назвала мастер-планы городов, которые должны интегрировать экономическое развитие с градостроительными решениями и учитывать конкурентные преимущества регионов.

Василькова также предложила разработать новый показатель эффективности работы губернаторов, который будет напрямую связан с достижением технологического суверенитета регионов. «Мы считаем важным, чтобы в структуре оценки работы губернаторов появились параметры, отражающие вклад региона в реализацию технологической повестки. У нас есть арктические, сельские, исторические территории – и везде вопрос технологического развития должен рассматриваться как приоритет. Именно через мастер-планы можно четко определить, какая инфраструктура необходима для промышленного роста и жизни людей», – подчеркнула депутат.

По мнению Марии Васильковой, предложенный подход не требует серьезных изменений законодательства, но позволит регионам активнее участвовать в достижении целей технологического лидерства России.