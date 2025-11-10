«Единая Россия» запустила акцию «Коробка храбрости» для больных детей

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициаторами всероссийской акции выступили сторонники партии «Единая Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кампания по сбору подарков для детей, находящихся в больницах, продлится до второго декабря и затронет все регионы России. Первыми участниками акции стали депутаты Госдумы Ольга Занко и Николай Валуев, которые передали подарки в центральный исполком партии.

По словам Ольги Занко, которая возглавляет Центральный совет сторонников партии, акция проводится уже в тринадцатый раз и призвана поддержать маленьких пациентов, сталкивающихся с тяжелым и болезненным лечением. Она подчеркнула: «Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться».

Депутат Николай Валуев отметил, что тяжелобольные дети часто взрослеют раньше сверстников и им требуется особое внимание и поддержка. Он предложил всем неравнодушным прийти в отделения партии и внести вклад в акцию.

В благотворительном проекте приняли участие врач-онколог Кирилл Киргизов, командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба и артисты Большого Московского цирка. Генеральный директор цирка Эдгард Запашный подчеркнул, что инициатива помогает объединить усилия артистов, врачей и волонтеров для поддержки детей. По его словам, сотрудники цирка собирают игрушки, конструкторы, развивающие игры для передачи маленьким пациентам.

Сбор подарков организован в офисах региональных отделений «Единой России», штабах общественной поддержки, торговых центрах и у общественных партнеров. Участвовать можно, передав новые игрушки (кроме мягких), канцтовары, книги, настольные игры и наборы для творчества исключительно в заводской упаковке. В прошлом году в акции приняли участие более 166 тыс. человек, а детям по всей России передали свыше 500 тыс. подарков.