Прокурор запросила 12 лет колонии для главы ГК «Пикет» Есипова
Прокурор запросила для генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.
Это решение объявили на прениях сторон в Мещанском суде Москвы по делу о поставке бракованных бронежилетов для Минобороны России. Прокурор заявила: «Путем частичного сложения окончательно прошу назначить Есипову 12 лет лишения свободы, со штрафом 3 млн 641 тыс. рублей», передает ТАСС.
Ранее в этот же день Мещанский суд признал Есипова гражданским ответчиком по иску Минобороны об ущербе на 2,4 млрд рублей.
В понедельник судья Мещанского суда Москвы отказала обвиняемому по делу о поставке бракованных бронежилетов Есипову в удовлетворении просьбы о приостановлении уголовного дела ради участия в СВО. Генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов заключил сделку о сотрудничестве со следствием по делу о поставках некачественных бронежилетов.