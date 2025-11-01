Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто

Новые правила расчета утильсбора на авто начнут действовать с 1 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2025 года, а не с 1 ноября, как планировалось ранее, – срок сдвинут на месяц для поддержки покупателей крупных автомобилей, передает РИА «Новости».

В Минпромторге России пояснили, что обновленный механизм расчета утилизационного сбора включает дополнительные показатели. Базовая ставка для легковых машин теперь будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности агрегата по прогрессивной шкале.

«С целью поддержки тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц. Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу», – сообщили в ведомстве.

В октябре первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора.

В июле этого года Минпромторг предложил повысить утильсбор на ввозимые машины мощностью свыше 160 л.с.

Глава Автоваза Максим Соколов сообщил, что изменения в расчете утилизационного сбора затронут лишь автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с., тогда как самый мощный автомобиль Lada оснащен мотором на 122 л. с.