Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Глава Автоваза заявил о нейтральном эффекте утильсбора для Lada
Глава Автоваза Соколов заявил о нейтральном эффекте утильсбора для Lada
Изменения в расчете утилизационного сбора затронут лишь автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с., тогда как самый мощный автомобиль Lada оснащен мотором на 122 л. с, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник».
По его словам, введение обновленной схемы расчета утилизационного сбора практически не повлияет на объем продаж автомобилей Lada, передает ТАСС.
Глава «Автоваза» отметил, что новые правила распространяются на транспортные средства с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил.
Соколов подчеркнул, что самые мощные автомобили Lada оснащаются двигателем на 122 лошадиные силы. По его словам, разрыв между этим показателем и новой планкой настолько существенен, что последствия для Автоваза будут минимальными.
Глава компании уточнил, что не придает большого значения дате внедрения новых правил. Он отметил, что они затрагивают сегмент рынка, в котором Автоваз пока не работает, поэтому изменения не отразятся на текущей продукции завода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг предложил повысить утильсбор на ввозимые автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил.
Мишустин поручил снизить себестоимость производства отечественных машин