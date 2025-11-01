ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своим гражданством

ВЦИОМ: 81% опрошенных россиян гордятся своим гражданством

Tекст: Елизавета Шишкова

Абсолютное большинство россиян – 81% – заявили: они гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. Социологи отметили, что идентичный уровень чувства гордости фиксировался и в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости».

На вопрос о самоопределении 43% опрошенных ответили, что прежде всего считают себя гражданами России. Примерно две трети, а именно 60% участников исследования, уверены, что многонациональный состав страны способствует ее силе. При этом четверть респондентов (23%), по их словам, не видят ни положительного, ни отрицательного влияния многонациональности страны на развитие России.

Кроме того, 52% уверены, что проведение спецоперации сплотило российское общество.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 октября среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, предельная погрешность с вероятностью 95% не превысила 2,5%.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, показавший высокий уровень доверия к российской армии. Большинство россиян выразили гордость за Вооруженные силы страны.