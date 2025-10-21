ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны

Tекст: Валерия Городецкая

Опрос, проведенный в октябре 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, показал, что 80% граждан доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны, передает ТАСС. Столько же респондентов подчеркнули, что поддерживают усилия государства по защите национальных интересов, отметив консолидацию общества вокруг этих идей.

Семь из десяти участников исследования заявили о готовности экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны (69%), причем почти половина выразила абсолютное согласие с этим утверждением (45%). Такой подход, по мнению авторов исследования, отражает деятельностную модель патриотизма, которая приходит на смену исключительно эмоциональному восприятию.

В итогах говорится, что армия остается одним из важнейших институтов российского общества, на который возложена миссия по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.