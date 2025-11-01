Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Мальдивы запретили табак для рожденных после 2007 года
Власти Мальдив объявили о полном запрете на употребление табака для граждан страны, родившихся после 1 января 2007 года.
Мальдивская Республика приняла новое ограничение на продажу и употребление табака для всех граждан, родившихся после 1 января 2007 года, передает ТАСС.
Министерство здравоохранения страны объясняет, что согласно закону подросткам и молодым людям запрещено покупать, потреблять или продавать любые табачные изделия.
В сообщении министерства подчеркивается: «Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей». Также продолжает действовать полный запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейпов – он касается всех, независимо от возраста.
За продажу табачных изделий лицам младше 18 лет предусматривается штраф в размере 3,2 тыс. долларов. За нарушение правил использования электронных устройств для курения установлен штраф в размере 320 долларов. Власти отмечают, что Мальдивы стали первой страной, введшей такой запрет для целого поколения граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Всемирная организация здравоохранения отметила сокращение количества курильщиков в мире на треть за последние 20 лет.
Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, в России улучшилась ситуация с потреблением никотинсодержащей продукции, однако прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился.
Между тем ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет.