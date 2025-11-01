Мальдивы запретили табак для рожденных после 2007 года

Мальдивы ввели запрет на табак для рожденных после 2007 года

Tекст: Мария Иванова

Мальдивская Республика приняла новое ограничение на продажу и употребление табака для всех граждан, родившихся после 1 января 2007 года, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения страны объясняет, что согласно закону подросткам и молодым людям запрещено покупать, потреблять или продавать любые табачные изделия.

В сообщении министерства подчеркивается: «Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей». Также продолжает действовать полный запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейпов – он касается всех, независимо от возраста.

За продажу табачных изделий лицам младше 18 лет предусматривается штраф в размере 3,2 тыс. долларов. За нарушение правил использования электронных устройств для курения установлен штраф в размере 320 долларов. Власти отмечают, что Мальдивы стали первой страной, введшей такой запрет для целого поколения граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Всемирная организация здравоохранения отметила сокращение количества курильщиков в мире на треть за последние 20 лет.

Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, в России улучшилась ситуация с потреблением никотинсодержащей продукции, однако прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился.

Между тем ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет.