В Турции отстранили почти 150 судей по обвинениям в ставках на матчи

В Турции отстранили 149 футбольных судей из-за ставок на матчи

Tекст: Мария Иванова

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации отстранил 149 футбольных судей за участие в ставках на матчи, сообщил президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу.

Рефери отстранены на срок от восьми до 12 месяцев, а позже им может грозить пожизненная дисквалификация, передает РИА «Новости».

За последние пять лет в подобных нарушениях подозревались 152 арбитра, из них 22 представляли высший дивизион страны, однако наказанию подверглись 149 человек. Хаджиосманоглу уточнил, что расследование стартовало после матча второй лиги между «Анакараспор» и «Назилли Беледиеспор» в сезоне-2023/24.

«Мы начали с судей, проведя консультации с государственными органами. Мы ожидали 10–15 судей, но я был разочарован, когда были озвучены настоящие цифры. Мы примем необходимые меры», – заявил Хаджиосманоглу.

Президент федерации добавил, что теперь под подозрением оказались и футболисты – в деле могут быть замешаны около 3700 человек. Решения по игрокам будут подготовлены в течение десяти дней и за ними также последуют дисциплинарные обращения.

Хаджиосманоглу уточнил, что само наличие аккаунта в букмекерской компании нарушением не считается, если не совершать ставок. По его словам, 80% всех пари были сделаны на матчи иностранных лиг.

Напомним, в мае Российский футбольный союз дисквалифицировал футболиста «Сокола» Алексея Проворнова на десять лет за участие в ставках на футбольные матчи.