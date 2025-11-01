Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
Пожар на острове Недоразумения под Магаданом потушили
Возгорание на острове Недоразумения, находящегося в нескольких километрах от Магадана, удалось ликвидировать, об этом в субботу сообщили в правительстве Магаданской области.
Сотрудники «Авиалесоохраны» и пожарно-спасательного центра за четыре дня полностью потушили пожар на острове Недоразумения, площадь пожара доходила до 67 гектаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение областного руководства.
В ликвидации возгорания принимали участие 19 человек, работа осложнялась морозом в минус 17 градусов, из-за этого использовать вертолет не удалось.
Ключевую роль в окончательном тушении сыграл выпавший снег, который помог ликвидировать очаги огня. Группировка участников тушения возвращается в Магадан. Туристическая база и хозяйственные постройки остались невредимы.
Напомним, в конце октября пожар произошел в самом Магадане, через некоторое время загорелся лес на острове Недоразумения. Через день площадь пожара на острове возросла в несколько раз.