Суд арестовал руководство банка «Гарант-инвест» по делу о махинациях
Фигуранты дела из топ-менеджмента банка «Гарант-инвест» помещены под стражу по подозрению в хищении 7 млрд рублей при махинациях с банковскими средствами, сообщил источник в правоохранительных органах.
Замоскворецкий суд Москвы принял решение взять под стражу председателя совета директоров банка «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, президента ФПК «Гарант-инвест», а также его бывших заместителей Наталью Синельщикову и Олега Сорокина, экс-председателя правления банка Игоря Касьянова и главного бухгалтера Наталью Багдашкину, сказал собеседник ТАСС.
По данным следствия, все пятеро обвиняются в причастности к махинациям с денежными средствами кредитной организации на сумму около 7 млрд рублей.
Им предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации группой лиц по предварительному сговору».
В декабре прошлого года Центральный банк России прекратил деятельность коммерческого банка «Гарант-Инвест», отозвав у него лицензию из-за несоблюдения требований к финансовой устойчивости и надежности.