Жителям Курской области продлили срок уплаты имущественных налогов на год

Tекст: Алексей Дегтярев

Жителям всех российских регионов, кроме отдельных территорий Курской области, нужно до первого декабря 2025 года оплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество за 2024 год, передает ТАСС.

Для курян из упомянутых территорий срок продлили еще на 12 месяцев.

Федеральная налоговая служба начала рассылать налоговые уведомления гражданам, начисления по этим налогам за 2024 год составили 410 млрд рублей.

До 1 декабря россияне обязаны оплатить подоходный налог с процентов по банковским вкладам, если общий доход по депозитам превышает 210 тыс. рублей за год.

Налоговые уведомления направляются в электронном виде через личные кабинеты на сайте ФНС и портале «Госуслуги». Пользователи без доступа к электронным сервисам получают бумаги по почте заказными письмами.

ФНС разместила на своем официальном сайте специальный раздел с подробными разъяснениями по уведомлениям и оплате налогов. Ведомство уточнило, что при сумме начисленных налогов менее 300 рублей уведомления присылаться не будут.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила пакет налоговых поправок при продаже недвижимости.