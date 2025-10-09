Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?0 комментариев
На Западе осудили ответ Зеленского на предложение Путина
Член финского «Альянса свободы» Мема осудили ответ Зеленского на предложение Путина
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг критике реакцию Владимира Зеленского на инициативу Владимира Путина по мирным переговорам.
Мема раскритиковал Владимира Зеленского за его ответ на предложение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву», – заявил Мема.
Политик добавил, что с каждым днем все очевиднее становится отказ Украины от дипломатического решения конфликта. Мема подчеркнул, что на месте Зеленского он бы пошел на переговоры, чтобы выслушать предложения России по прекращению противостояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского и делегацию Киева в Москву и гарантировал им безопасность. Зеленский проигнорировал вопрос о перспективах встречи с Путиным.