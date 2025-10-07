Тысячи активистов провели флешмобы ко дню рождения Путина

Активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» устроили акции ко дню рождения Путина

Tекст: Вера Басилая

Тысячи активистов МГЕР и движения «Волонтерская Рота» провели флешмобы в разных регионах России в честь дня рождения президента, сообщается Telegram-канале «Единой России». В Москве молодежь выстроилась в живую надпись: «Поздравляем от Донбасса до Камчатки», а также вышла с флагами всех 89 регионов страны.

В Петербурге более тысячи человек собрались на Дворцовой площади. Они выстроились в несколько надписей, среди которых были: «Путин», «Россия», «Сила, честь, гордость». Участники держали флаги и символику, а флешмоб сопровождался патриотической музыкой.

В городе Шахтерск молодогвардейцы организовали соревнования по самбо. В Туле активисты собрались с государственными флагами и исполнили авторские песни о любви к Родине перед горожанами.

Ранее президент Владимир Путин проведет в собственный день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России.

Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил Владимира Путина по случаю его 73-летия.

