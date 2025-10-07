  • Новость часаКим Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    Выборы в Чехии явили призрак старой империи
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    7 октября 2025, 02:57 • Новости дня

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей после депортации из Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    5 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    4 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров

    Израильское руководство остановило наступательные действия армии в Газе после соглашения ХАМАС

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти приняли решение приостановить наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей.

    Израильское политическое руководство распорядилось остановить наступательные действия армии в Газе, передает ТАСС. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила, что такое решение приняли после оперативных совещаний и контактов с представителями США.

    Причиной стала реакция на заявление движения ХАМАС о согласии с планом президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

    По информации источника, после этого активности Армии обороны Израиля в районе Газы были сведены к минимуму. Военные теперь ограничиваются преимущественно оборонительными действиями, утверждает радиостанция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале реализации первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

    Египет оценил ответ палестинского движения ХАМАС на план США как позитивный шаг для урегулирования ситуации и спасения жизней в секторе Газа. Армия Израиля с начала операции по контролю над Газой уничтожила более 1250 построек, включая объекты с камерами наблюдения.

    5 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Трамп распорядился отправить нацгвардию в Чикаго

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп велел перебросить 300 бойцов национальной гвардии в Чикаго для обеспечения безопасности, сообщил Белый дом.

    Нацгвардейцы должны обеспечить «защиту федеральных служащих и активов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что может направить силы нацгвардии в Чикаго. В пригороде Чикаго, Бродвью, сотрудники правоохранительных органов США подверглись нападению во время рейда против нелегальных мигрантов. Помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин отметила, что местная полиция не предоставила помощь федеральным агентам.

    6 октября 2025, 04:27 • Новости дня
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на борту одного из судов «Флотилии стойкости», депортируют из Израиля в Грецию вместе с другими активистами, сообщает Anadolu.

    Израиль депортирует в общей сложности 165 активистов, передает RT со ссылкой на Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения о жестоком обращении с Тунберг.

    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    4 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в тюрьме в Израиле

    Guardian: Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание, пишет Guardian.

    Согласно электронному письму чиновника, который посетил активистку, МИД Швеции направил близким Тунберг информацию о ее состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    В письме говорится, что Тунберг пожаловалась на обезвоживание, нехватку воды и пищи, а также на сыпь, появившуюся, по ее мнению, из-за клопов. «Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – говорится в письме.

    Кроме того, еще один задержанный сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Чиновник отметил, что израильские власти предлагали Тунберг подписать некий документ, но она отказалась, поскольку не поняла его смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу для доставки гуманитарной помощи. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят судам приблизиться к сектору Газа из-за боевых действий. Израиль перехватил суда флотилии у побережья Газы. Участников флотилии, включая Тунберг, задержали.

    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    5 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ

    Дмитриев: Вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ довольно высока

    Tекст: Антон Антонов

    Весьма вероятно, что США согласятся на предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться условий Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил спецпредставитель президента, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», – заявил Дмитриев в Telegram, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, оценивая инициативу Москвы, заявил: «Звучит как хорошая идея для меня». Путин сообщал о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    4 октября 2025, 19:43 • Новости дня
    Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за угроз безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное выступление британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, которое должно было пройти 7 октября, отменили из-за опасений по поводу безопасности артиста, сообщил телеканал Tele1.

    Информацию об отмене концерта британского певца Робби Уильямса в Стамбуле распространил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов, передает ТАСС. Мероприятие должно было пройти 7 октября на площадке Атакей Марина, однако отменили его менее чем за неделю до даты.

    Причиной стали опасения за безопасность после призывов некоторых общественных организаций и негативных комментариев в социальных сетях, связанных с поддержкой Уильямсом Израиля и его выступлением в Тель-Авиве. Музыканта в ряде публикаций называли «сионистом»; также упоминали еврейское происхождение матери его жены Айды Филд.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества».

    Также Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    5 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не сработает дипломатический, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован. Это будет осуществлено либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Он отметил, что эти задачи будут решены в любом случае – либо «легким», либо «трудным путем».

    Нетаньяху также подчеркнул, что ХАМАС согласилось на освобождение заложников только из-за давления со стороны Израиля. Премьер уточнил, что на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а силы армии Израиля будут передислоцированы, чтобы сохранить контроль над территориями в глубине Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона в Египте 5 октября. Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил в секторе Газа, и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    4 октября 2025, 11:54 • Новости дня
    Дмитриев назвал Уиткоффа «ключевой движущей силой» плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул особое значение деятельности спецпосланника США Стива Уиткоффа в реализации мирного плана по Газе, инициированного Дональдом Трампом.

    Дмитриев назвал спецпосланника США Стива Уиткоффа ключевой движущей силой плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости». В социальной сети X Дмитриев заявил: «Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданного ради продолжительного мира на Ближнем Востоке».

    Глава РФПИ также отметил, что ведущие американские СМИ, включая New York Times, в своих публикациях пытались дискредитировать работу Стива Уиткоффа, что, по его мнению, негативно сказалось на перспективах установления мира в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна готова поддержать предложение Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Израильская сторона начала освобождение заложников после ответа со стороны ХАМАС. Армия Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу после завершения переговоров.

    4 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    Определена дата непрямых переговоров Израиля и Хамас в Египте

    Египетское ТВ: Непрямые переговоры Израиля и ХАМАС пройдут в Каире 5–6 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС проведут непрямые переговоры в Египте пятого и шестого октября, передает ТАСС.

    Как сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», обсуждение будет посвящено созданию условий для обмена израильских заложников на палестинских заключенных.

    Стороны намерены рассмотреть варианты обмена в рамках плана урегулирования, который предложил президент США Дональд Трамп. Детали о составе переговорных делегаций пока не раскрывались.

    Ранее Дональд Трамп предупредил, что любые промедления ХАМАС с освобождением израильских заложников приведут к прекращению переговоров.

    Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о поддержке плана Трампа по завершению войны в Газе, который соответствует военным целям Израиля.

    ХАМАС объявил о готовности освободить всех живых заложников, передать тела погибших и начать переговоры через посредников.

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию ситуации в Газе, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения жителей.

    4 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    ЦАХАЛ предостерег палестинцев от возвращения в Газу из-за опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные предупредили палестинцев о сохранении серьезной угрозы в городе Газа, подчеркнув, что район к северу от Вади-Газа по-прежнему остается зоной боевых действий.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила палестинских жителей о серьезной опасности возвращения в город Газа, передает РИА «Новости». В заявлении арабоязычного пресс-секретаря ЦАХАЛ Авихая Эдри отмечается: «Срочное объявление и предупреждение для всех жителей сектора Газа – район, расположенный к северу от Вади-Газа, все еще считается опасной зоной боевых действий. Пребывание там представляет серьезную угрозу, поэтому дорога Рашид остается открытой для передвижения на юг. Силы ЦАХАЛ продолжают блокировать город Газа, и попытка вернуться туда крайне опасна. Ради вашей безопасности избегайте возвращения на север и не приближайтесь к районам, где действуют силы ЦАХАЛ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поддержать инициативу бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Армия Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу после переговоров. ХАМАС начал освобождение израильских заложников в ответ на действия Израиля.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации