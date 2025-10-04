Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
СК начал проверку после гибели туриста и ранения девушки на Камчатке
В Камчатском крае проводится проверка по факту гибели и получения травм туристами во время восхождения на вулкан Вилючинский, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Процессуальная проверка организована в Камчатском крае после инцидента на вулкане Вилючинский, где двое туристов получили травмы, а один погиб, передает ТАСС.
Следственный отдел по городу Елизово Следственного управления СК России по Камчатскому краю начал разбирательство по факту происшествия по ст. 238 УК РФ.
Происшествие произошло 4 октября, когда группа туристов сорвалась при восхождении на вулкан. Для спасения пострадавших был задействован вертолет с спасателями и медиками, которые высадились на высоте 1,5 тыс. метров вечером того же дня.
В результате один участник группы погиб, девушка, сорвавшаяся вместе с ним, получила тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Еще одна туристка была обнаружена спасателями невредимой.
Всего в операции по эвакуации и поискам участвовали 45 человек. Известно, что данная группа туристов не была зарегистрирована в МЧС, что усложнило координацию спасательных работ.
