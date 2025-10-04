Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
При восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке погиб турист
Во время несанкционированного восхождения на закрытый маршрут вулкана Вилючинский на Камчатке погиб один турист, сообщили в МЧС России.
Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили, что девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей.
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил во «ВКонтакте», что спасатели смогли добраться до двух пострадавших и сейчас ищут третьего туриста. Он отметил, что операция продолжается, а основная группа спасателей поднимается выше по склону. Уже начата подготовка к спуску пострадавших.
Инцидент произошел 4 октября: во время восхождения на вулкан Вилючинский туристы сорвались со склона. По предварительным данным, травмы рук и ног получили двое или трое человек. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями и медиками, их высадили на высоте 1,5 тыс. м.
Всего в спасательной операции участвуют 45 человек. По информации МЧС, группа туристов не была зарегистрирована. Отмечается, что маршрут к вулкану официально закрыт с 1 июля 2025 года из-за частых камнепадов.
Ранее президент Владимир Путин задал вопрос губернатору Камчатского края о безопасности туристического проекта «Три вулкана».
В августе на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое сместило Владивосток сначала на пять сантиметров к югу, затем к северу.
Сам полуостров Камчатка смещался неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра.