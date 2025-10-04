Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

При восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке погиб турист

Tекст: Вера Басилая

Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили, что девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил во «ВКонтакте», что спасатели смогли добраться до двух пострадавших и сейчас ищут третьего туриста. Он отметил, что операция продолжается, а основная группа спасателей поднимается выше по склону. Уже начата подготовка к спуску пострадавших.

Инцидент произошел 4 октября: во время восхождения на вулкан Вилючинский туристы сорвались со склона. По предварительным данным, травмы рук и ног получили двое или трое человек. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями и медиками, их высадили на высоте 1,5 тыс. м.

Всего в спасательной операции участвуют 45 человек. По информации МЧС, группа туристов не была зарегистрирована. Отмечается, что маршрут к вулкану официально закрыт с 1 июля 2025 года из-за частых камнепадов.

Ранее президент Владимир Путин задал вопрос губернатору Камчатского края о безопасности туристического проекта «Три вулкана».

В августе на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое сместило Владивосток сначала на пять сантиметров к югу, затем к северу.

Сам полуостров Камчатка смещался неравномерно из-за особенностей расположения эпицентра.