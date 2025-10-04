Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?0 комментариев
Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
Военный эксперт Онуфриенко: Северск – это передовой укрепрайон противника в Донбассе
Бои в Северске в ДНР имеют огромное значение, потому что это передовой укрепрайон противника в северо-западной части Донбасса, взятие города в клещи усложняет для ВСУ снабжение этого укрепрайона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу стало известно о начале боев за Северск с участием российских штурмовиков.
«Бои в Северске имеют огромное значение. По сути – это передовой укрепрайон противника, такой же, как сначала был в Артемовске (Бахмут), а потом в Часовом Яре. Все они стоят перед мощной линией укрепления, создававшейся последние 10 лет по линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Выходу к Северску, который расположен в северо-западной части Донбасса, предшествовала целая цепочка событий. В результате боев в Серебрянском лесничестве (находится между городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) и селом Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР)) «нам удалось выйти на берега Северского Донца, прикрыв части, которые полностью освободили Белогоровку (в ЛНР), потом Белую Гору возле нее, потом Серебрянку и сейчас подходят к Дроновке, тоже расположенной на берегу Северского Донца, и ведут бои в районе поселка Северск Малый – в нескольких километрах от Северска».
«Фактически Северск берется в мощные клещи, остается единственная дорога с твердым покрытием, идущая с запада и несколько грунтовых дорог, что существенно затрудняет для противника снабжение этого укрепрайона», – пояснил собеседник.
Эксперт подчёркивает, что в Северске противником были созданы мощные укрепления, как в Славянске и Краматорске. «Это укрепления, огневые точки и окопы прямо в городской застройке. Фотографии этих укреплений есть в распоряжении российских спецслужб. Фактически весь город превращен в мощный укрепрайон», – добавил спикер.
По его словам, российские военные смогут обрезать логистику противника и «с меньшими потерями добиваться максимального успеха». «Безусловно, в боях за Северск есть сложности, связанные с тем, что западнее города находится меловой карьер и высоты, прикрывающие дороги, идущие на запад от города. Но благодаря продвижению на запад вдоль Северского Донца и после взятия под контроль Дроновки мы можем взять под плотный огневой контроль дороги, ведущие в город», – добавил Онуфриенко.
Кроме того, российские войска также постепенно продвигаются южнее Северска. «С востока мы уже вышли на позиции, которые прикрывают этот укрепрайон противника и дальнейшее лобовое продвижение сейчас просто нецелесообразно», – считает эксперт.
Северск, где по данным переписи 2001 года, проживало более 14 тыс. человек, расположен в 30 км от Артемовска, в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска. Город прикрывает подступы к Славянско-Краматорской агломерации, подконтрольной Украине.
В субботу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск после того, как штурмовые подразделения России продвинулись к городу с восточной стороны. По данным российской разведки, украинские военные оборудовали в Северске сложную систему укреплений среди жилых и гражданских построек. Сеть окопов начинается с первых трех линий и протягивается более сотни метров по городским застройкам.
Городская сеть не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами и магазинами, позволяя перемещаться по разветвленной структуре окопов.