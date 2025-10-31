EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

Tекст: Вера Басилая

МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.