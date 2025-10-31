Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Краснодарском крае
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который собирался устроить террористический акт на железной дороге по заданию проукраинских террористов, сообщили в ведомстве.
Подозреваемый сам связался с представителем проукраинской террористической организации, по его указанию он приготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь электрооборудование на железной дороге, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Его задержали в момент, когда он подходил к месту совершения преступления.
Ранее ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе. До этого в Удмуртии ФСБ вычислила сторонника террористов, он собирался поджечь поезд,