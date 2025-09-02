ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе

Tекст: Алексей Дегтярев

ФСБ и СК задержали троих граждан 2008 и 2010 годов рождения при попытке заложить самодельное взрывное устройство большой мощности у проходной предприятия, указали в ведомствах, передает ТАСС.

Подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что задержанные в июле 2025 года связались через мессенджер Telegram с предположительно сотрудником украинских спецслужб. По его указанию они получили взрывное устройство. Они хранили его у себя дома. В августе 2025 года их задержали при попытке закладки бомбы у предприятия.

Подростки также размещали листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине на зданиях города.

Ранее ФСБ задержала 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал с украинской спецслужбой.

До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.

До этого ФСБ задержала в Петербурге мужчину, который по собственной инициативе собирал и передавал украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны.