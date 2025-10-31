Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Шохин сообщил о внедрении ИИ на большинстве заводов России
На Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин выразил уверенность, что искусственный интеллект станет обязательным решением для большинства промышленных компаний страны.
На Веронском евразийском экономическом форуме глава РСПП Александр Шохин заявил, что искусственный интеллект войдет в число обязательных технологических решений на промышленных предприятиях России, передает ТАСС.
«Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта в промышленности, энергетике и логистике. По прогнозам отраслевых аналитиков, искусственный интеллект перейдет в разряд обязательных технологических решений, которые будут использоваться более чем в 70% промышленных компаний», – сказал он.
Он отметил необходимость создания собственных инжиниринговых центров и усиления сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и университетами через проекты передовых инженерных школ для обеспечения технологической независимости. Также Шохин сообщил, что за прошлый год объем российского IT-рынка превысил 3 трлн рублей.
