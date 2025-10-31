Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Песков переадресовал Минобороны вопрос о применении РСМД на Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил уточнять у Минобороны РФ информацию о типах ракет, которые применяются для ударов по территории Украины.
Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о том, относятся ли используемые военными РФ ракеты, применяемые для ударов по Украине, к ракетам средней и меньшей дальности, передает ТАСС.
«Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать у министерства обороны», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны.
В Киеве ранее заявляли, что Россия в последние месяцы якобы наносит интенсивные удары по Украине при помощи ракет 9М729, входящих в состав комплексов «Искандер-М».
Ранее Минобороны сообщало, что по скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34.
До этого ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области ударом «Искандер-М».
Российские войска также нанесли ракетный удар «Искандером» по месту запуска ударных беспилотников ВСУ в районе Мартовое, уничтожив грузовики, пусковые установки и личный состав.