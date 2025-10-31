Песков переадресовал Минобороны вопрос о применении РСМД на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о том, относятся ли используемые военными РФ ракеты, применяемые для ударов по Украине, к ракетам средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

«Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать у министерства обороны», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны.

В Киеве ранее заявляли, что Россия в последние месяцы якобы наносит интенсивные удары по Украине при помощи ракет 9М729, входящих в состав комплексов «Искандер-М».

Ранее Минобороны сообщало, что по скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34.

До этого ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области ударом «Искандер-М».

Российские войска также нанесли ракетный удар «Искандером» по месту запуска ударных беспилотников ВСУ в районе Мартовое, уничтожив грузовики, пусковые установки и личный состав.