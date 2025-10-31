Воевавшего за ВСУ бразильского наемника заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярев

В ноябре 2023 года Силва прибыл на украинскую территорию, там он по собственной инициативе вступил в ряды украинского вооруженного формирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Он прошел военную подготовку и за деньги воевал против российских военных. В январе 2024 года он вел боевые действия в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.

Бразильца заочно приговорили к 14 годам колонии строго режима и объявили в международный розыск.

Ранее в России канадского гражданина Дилана Морданта осудили на 14 лет строгого режима заочно за участие в боях на стороне ВСУ.

До этого наемника из Грузии Михаила Поладашвили заочно признали виновным в России в наемничестве и приговорили к 14 годам строгого режима.