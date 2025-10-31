Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.2 комментария
Воевавшего за ВСУ бразильского наемника заочно осудили в России
Вынесен заочный приговор наемному боевику Силве да Силве Артуру Инасиу Рауберу из Бразилии за участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил Следственный комитет России.
В ноябре 2023 года Силва прибыл на украинскую территорию, там он по собственной инициативе вступил в ряды украинского вооруженного формирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Он прошел военную подготовку и за деньги воевал против российских военных. В январе 2024 года он вел боевые действия в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ.
Бразильца заочно приговорили к 14 годам колонии строго режима и объявили в международный розыск.
Ранее в России канадского гражданина Дилана Морданта осудили на 14 лет строгого режима заочно за участие в боях на стороне ВСУ.
До этого наемника из Грузии Михаила Поладашвили заочно признали виновным в России в наемничестве и приговорили к 14 годам строгого режима.