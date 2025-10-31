NBC: Белый дом выплатит военным зарплату из фонда Пентагона

Tекст: Вера Басилая

Члены вооруженных сил США получат зарплату в пятницу, несмотря на продолжающееся уже 30 дней частичное прекращение работы правительства, передает NBC News.

По данным источника в Белом доме, выплаты обеспечат за счет сочетания законодательно утвержденных и внутренних средств Пентагона.

Официальный представитель Управления по бюджету сообщил, что для выплаты зарплат военным будет использовано около 2,5 млрд долларов из фонда военного жилья, а также по 1,4 млрд долларов из фондов исследований и закупок Министерства обороны. Таким образом, общий объем выделенных средств составит около 5,3 млрд долларов, что меньше 6,5 млрд, потраченных на выплаты в начале месяца. О причинах разницы в суммах представители администрации не сообщили.

Как заявил представитель Пентагона, «президент Трамп продолжает выполнять обещание заботиться о военных, несмотря на то, что демократы закрыли правительство и не возражают против того, чтобы наши лучшие мужчины и женщины остались без оплаты».

Ранее на Капитолийском холме вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что власти США сумеют выплатить зарплату военным в эту пятницу: «К сожалению, мы не сможем заплатить всем, потому что нам досталась очень плохая ситуация от демократов. Мы считаем, что сможем и дальше обеспечивать выплаты военным, по крайней мере пока что, но у нас заканчиваются средства на продовольственные талоны, которые прекратят выдаваться через неделю».

В ходе длительного противостояния демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании, в том числе по программе продовольственных талонов SNAP, которой пользуются более 40 млн человек.

Большинство федеральных работников по-прежнему находятся в вынужденном отпуске или работают без оплаты, но ожидается, что им компенсируют все выплаты после завершения шатдауна.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что средства на оплату жалованья военным США в период шатдауна практически исчерпаны.

