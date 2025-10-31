Bloomberg: Дания усилила военное присутствие в Гренландии из-за России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Риск эскалации между НАТО и Москвой в Арктике достиг максимальных значений за последние годы, передает Bloomberg.

Правительство Дании объявило о внедрении второго арктического военного пакета, предполагающего расширение наблюдения, усиление флота патрульных самолетов, а также увеличение числа ледоколов и боевых судов в Гренландии.

В сентябре Копенгаген провел крупнейшие учения на острове, акцент которых впервые сместился с гражданских миссий на подготовку к возможному вооруженному конфликту. Сотрудники датской армии несут круглогодичную службу на базах, укрепляют инфраструктуру и проводят тренировки в условиях постоянных снегопадов и арктических штормов. Служащие отмечают, что привычная повседневная рутина сменяется подготовкой к новому типу угроз – прямой военной конфронтации.

Директор Объединенного арктического командования Серен Андерсен заявил: «Мы рассматриваем будущие сценарии угроз, которые должны быть предотвращены». Он обозначил Россию как региональную сверхдержаву, развернувшую наступательные вооружения на севере. По данным датской разведки, в случае завершения конфликта на Украине Россия может перебросить ресурсы и передовые технологии в арктическую зону, повысив угрозу для сил НАТО.

Власти Гренландии имеют автономию во внутренних вопросах, однако оборона и внешняя политика остаются за Копенгагеном. Андерсен подчеркивает, что усиленное сотрудничество России и Китая в Берингом проливе, рост активности российских ВМС у берегов Норвегии и развитие «теневого флота» создают предпосылки для ужесточения противостояния в регионе.

