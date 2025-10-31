Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
Наложен арест на имущество бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова на сумму более 9,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Арест наложили в качестве обеспечительной меры, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Также прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него и направила его в Сургутский горсуд для рассмотрения по существу.
Следствие считает, что с сентября 2023 года по октябрь 2024 года Шипилов, будучи должностным лицом, получил взятку не менее 7,5 млн рублей от представителя коммерческой управляющей компании.
В обмен на это он дал незаконные поручения по переводу многоквартирных домов под обслуживание этой компании, вследствие чего муниципальная управляющая компания была признана банкротом.
В сентябре Шипилова отправили из СИЗО под домашний арест до 14 ноября. Его членство в партии «Единая Россия» временно приостановлено.
В феврале Шипилова арестовали по делу о взятке.
До этого бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова задержали по подозрению в получении взятки в размере более 20 млн рублей.