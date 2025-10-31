Суд арестовал имущество экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

Tекст: Алексей Дегтярев

Арест наложили в качестве обеспечительной меры, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Также прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него и направила его в Сургутский горсуд для рассмотрения по существу.

Следствие считает, что с сентября 2023 года по октябрь 2024 года Шипилов, будучи должностным лицом, получил взятку не менее 7,5 млн рублей от представителя коммерческой управляющей компании.

В обмен на это он дал незаконные поручения по переводу многоквартирных домов под обслуживание этой компании, вследствие чего муниципальная управляющая компания была признана банкротом.

В сентябре Шипилова отправили из СИЗО под домашний арест до 14 ноября. Его членство в партии «Единая Россия» временно приостановлено.

В феврале Шипилова арестовали по делу о взятке.

До этого бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова задержали по подозрению в получении взятки в размере более 20 млн рублей.