Сейсмичность на Камчатке снизилась до повышенного уровня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уровень сейсмичности на Камчатке снизился с высокого до фонового повышенного, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Специалисты отметили, что по состоянию на 29 октября 2025 года регистрируется именно такой уровень активности в Камчатском участке зоны субдукции.

Неделей ранее, 24 октября, сейсмичность в регионе оценивалась как высокая. За минувшие семь дней специалисты зафиксировали 13 ощущаемых афтершоков после июльского землетрясения. Семь из них были отмечены в Петропавловске-Камчатском.

Самым сильным из этих афтершоков стало сейсмособытие магнитудой 6,2. В некоторых населённых пунктах региона подземные толчки достигали 4 баллов, в краевом центре ощущалась сила до 2 баллов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5. Волна цунами высотой в четыре метра была зафиксирована на Камчатке.