Эксперт Стрельбицкий назвал причины появления запаха антифриза в салоне авто

Эксперт Стрельбицкий назвал причины появления запаха антифриза в салоне

Tекст: Катерина Туманова

«Одна из причин появления запаха антифриза в салоне автомобиля – неисправность радиатора печки. Малейшие трещины или коррозия приводят к подтекам, из-за чего сладковатый запах антифриза быстро распространяется в салоне. Это часто сопровождается сильным запотеванием лобового стекла», – объяснил он «Газете.Ru».

К появлению паров антифриза в салоне приводит также повреждение патрубков, ослабление хомутов, трещины на шлангах или негерметичность стыков. По его словам, мелкие трещины в расширительном бачке и изношенная или плохо закрепленная крышка тоже могут стать причиной запаха.

Стрельбицкий подчеркнул, что при появлении запаха антифриза необходимо как можно скорее провести диагностику. Он предупредил, что даже небольшая утечка снижает уровень охлаждающей жидкости и может вызвать перегрев двигателя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, автовладельцам не потребуется менять регистрационные номера без изображения флага России, если они получены до изменений в стандарте, рассказали в пресс-службе МВД России.



