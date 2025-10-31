Медведев вырвал победу у Сонего и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Париже

Медведев вырвал победу у Сонего в матче третьего круга турнира ATP в Париже

Tекст: Катерина Туманова

Встреча Медведева и Сонего длилась 2 часа 39 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 11-м номером.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, передает ТАСС.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. Шесть раз он доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Сонего 30 лет, он на 45-й позиции в мировом рейтинге. В его активе четыре титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Соревнование в Париже относится к категории «Мастерс», призовой фонд соревнований в текущем году составляет 6,13 млн долларов. Действующим победителем турнира является Александр Зверев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всего десять дней назад теннисист Даниил Медведев обыграл соперника из Франции Корентена Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 млн. долларов. Победу он посвятил дочери.