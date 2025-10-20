Теннисист Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате и посвятил победу дочери

Теннисист Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате

Tекст: Ирма Каплан

Встреча, которая длилась 2 часа 36 минут, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева, передает ТАСС. На турнире он был посеян под вторым номером, а его соперник, француз Муте, выступал под восьмым номером посева.

«Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории», – приводит «Газета.Ru» слова Медведева на корте после победы.

Для Медведева этот титул стал первым с мая 2023 года, когда он одержал победу на «Мастерсе» в Риме. С тех пор россиянин проиграл шесть финалов подряд. Последний раз он уступил Александру Бублику из Казахстана в финале турнира в Галле в июне 2025 года.

В нынешнем сезоне Медведев дважды выходил в финал турнира. После успеха в Алма-Ате на его счету теперь 21 титул в одиночном разряде. По этому показателю он сравнялся с Николаем Давыденко и вошел в тройку лучших российских теннисистов, уступая только Марии Шараповой (36 титулов) и Евгению Кафельникову (26).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае французу Артуру Риндеркнешу, сумев выиграть первый сет и проиграв два других.