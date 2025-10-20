  • Новость часаЗахарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Эксперты: Требование Трампа о Донбассе неприемлемо для России
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    48 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    20 октября 2025, 01:05 • Новости дня

    Теннисист Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате и посвятил победу дочери

    Теннисист Медведев выиграл турнир ATP-250 в Алма-Ате

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соперника из Франции Корентена Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 млн. долларов.

    Встреча, которая длилась 2 часа 36 минут, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Медведева, передает ТАСС. На турнире он был посеян под вторым номером, а его соперник, француз Муте, выступал под восьмым номером посева.

    «Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории», – приводит «Газета.Ru» слова Медведева на корте после победы.

    Для Медведева этот титул стал первым с мая 2023 года, когда он одержал победу на «Мастерсе» в Риме. С тех пор россиянин проиграл шесть финалов подряд. Последний раз он уступил Александру Бублику из Казахстана в финале турнира в Галле в июне 2025 года.

    В нынешнем сезоне Медведев дважды выходил в финал турнира. После успеха в Алма-Ате на его счету теперь 21 титул в одиночном разряде. По этому показателю он сравнялся с Николаем Давыденко и вошел в тройку лучших российских теннисистов, уступая только Марии Шараповой (36 титулов) и Евгению Кафельникову (26).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале октября Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае французу Артуру Риндеркнешу, сумев выиграть первый сет и проиграв два других.

    19 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В России может появиться перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, включая препараты, затрудняющие концентрацию внимания, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

    В список планируют включить препараты, ухудшающие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства, сообщил Сергей Леонов РИА «Новости».

    Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении весной. Законопроект был внесен правительством России в июне 2023 года. Документ предусматривает административную ответственность для водителей за управление транспортом под воздействием подобных лекарств.

    Перечень веществ, влияющих на внимание и реакцию, определит правительство России. За нарушение водителю может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

    Леонов уточнил, что для выписки штрафа должна быть зафиксирована совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом соответствующих препаратов.

    К таким веществам не относятся этиловый спирт, наркотические или психотропные средства.

    В ЛДПР предложили маркировать такие лекарства специальной надписью «противопоказано при вождении», чтобы водителям было проще определить риск перед поездкой за рулем.

    Ответственность будет наступать при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ, а также веществ из лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, при наличии клинических признаков опьянения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России допускается конфискация транспортных средств у водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде, независимо от их дохода, такое решение вынес Третий кассационный суд общей юрисдикции.

    Комментарии (9)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12 регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны доложило в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили за ночь 45 дронов ВСУ над 12 регионами России.

    «В период с 23.00 18 октября до 07.00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», –  сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над территорией Самарской области, 11 – сбиты над Саратовской областью, по пять БПЛА сбиты над Ростовской и Воронежской областями, еще три беспилотника нейтрализовали над территорией Республики Крым.

    По два БПЛА уничтожили над Брянской и Липецкой областями и по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.

    Комментарии (4)
    19 октября 2025, 02:40 • Новости дня
    Юрист Лактионова объяснила, когда наследник может потерять наследство

    Tекст: Ирма Каплан

    Даже если наследник указан в завещании, существуют условия, при которых он может лишиться наследства, включая ошибки оформления и нарушение процедуры, рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

    По словам юриста, наследники часто пытаются оспорить завещание через суд, считая волю умершего несправедливой. Поводами становятся недееспособность завещателя на момент составления документа, ошибки в оформлении, давление, обман или подлог подписи.

    «Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», – пояснила Лактионова агентству «Прайм».

    Российское законодательство строго регламентирует процедуру составления завещания. Важно, чтобы лица, в чью пользу составляется документ, не присутствовали при его оформлении или удостоверении. Если это требование нарушается, завещание может быть признано недействительным. Например, если нотариус приезжает к больному и потенциальные наследники находятся в той же комнате, документ оспаривается в суде.

    Кроме того, наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока наследник может утратить право на имущество. Восстановить срок возможно только через суд и при наличии уважительных причин. Судебная практика не признает уважительными такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем.

    Юрист напомнила, что даже если завещание составлено, права так называемых обязательных наследников – несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей наследодателя – защищены законом. Им гарантирована хотя бы половина доли от причитающегося по закону, что может уменьшить долю, выделенную другим наследникам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства. Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости.


    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    Эксперт Подольская рассказала о способах увеличить назначенную пенсию

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожилым гражданам доступны дополнительные возможности повысить пенсию, например, при проживании на Крайнем Севере или появлении иждивенцев в семье, рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

    «Увеличение уже назначенной и выплачиваемой пенсионеру пенсии возможно в следующих случаях: при переезде в регион, где действует районный коэффициент. Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», – рассказала она ТАСС.

    Также фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается при достижении пенсионером 80 лет. Увеличение возможно и при изменении группы инвалидности на более тяжелую, а также при появлении иждивенцев – за каждого несовершеннолетнего ребенка, внука, родителя или супруга с инвалидностью фиксированная выплата увеличивается на одну треть, но не более чем на трех иждивенцев.

    При наличии необходимого стажа работы на Крайнем Севере фиксированная выплата увеличивается на 50%, а если пенсионер продолжает проживать в этих районах, применяется еще и районный коэффициент.

    Подольская отметила: иногда выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот, однако для этого требуется заявление в Социальный фонд России, где произведут расчет наиболее выгодной суммы.

    Пенсию можно повысить, предоставив дополнительные документы о ранее не учтенном стаже или заработке. Если пенсионер возвращается к трудовой деятельности, работодатель платит за него страховые взносы, и каждый год происходит автоматический перерасчет пенсии, исходя из уплаченных за прошлый год взносов (не более трех баллов в год).

    Кроме того, пенсионеры с государственными наградами могут получать специальную доплату после подачи соответствующего заявления в Соцфонд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Балынин объяснил, какая зарплата нужна для пенсионного балла в 2026 году. Кроме того, повышение социальных выплат  коснется миллионов пенсионеров по всей стране. При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Депутат Чаплин назвал срок действия дачной амнистии

    Tекст: Ирма Каплан

    Порядок упрощенного оформления прав на дачные участки и дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать еще восемь лет, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

    «Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», – сказал Чаплин РИА «Новости».

    По его словам, упрощенный механизм оформления прав на земельные участки и дома, построенные до мая 1998 года, позволит гражданам легализовать имущество, права на которое до сих пор не были оформлены полностью или частично.

    Чаплин подчеркнул, что многие дачные и деревенские дома строились без четких межевых планов, а права собственности на землю часто не оформлялись. Закон теперь расширяет действие прежних норм: если раньше амнистия затрагивала только садовые дома и постройки на землях для садоводства, то теперь она касается и домов, возведенных на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

    Воспользоваться упрощенным порядком смогут и наследники прежних владельцев, если предоставят свидетельство о праве на наследство. Закон признает право собственности за наследниками на участки, которые выдавались на постоянное пользование, независимо от их разрешенного использования.

    Для регистрации в упрощенном порядке потребуется представить в местные органы документы на земельный участок и техплан дома, подготовленный кадастровым инженером. Подать документы можно лично, по почте, через МФЦ или в электронном виде. Госпошлина составляет 350 рублей.

    Депутат отметил, что пока сведения о недвижимости не внесены в ЕГРН, юридически объект не существует, а собственник не может распоряжаться имуществом.

    После 1 марта 2031 года оформить права на дом будет возможно только через суд, что должно стимулировать граждан завершить оформление собственности вовремя.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как получить земельный участок от государства в 2025 году.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 05:05 • Новости дня
    Травматолог «Гвоздь» рассказал о потерявшем 2,5 л крови спасенном бойце на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий получил осколочное ранение в грудную клетку и брюшную полость, потеряв 2,5 л крови, однако был успешно прооперирован и остался жив, рассказал врач-травматолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО России с позывным «Гвоздь».

    В госпитале в красной зоне специальной военной операции врачи спасли жизнь российскому бойцу с тяжелым осколочным ранением, передает РИА «Новости».

    Травматолог спецназа «Ахмат» с позывным «Гвоздь» пояснил, что осколок проник раненому в грудную клетку и брюшную полость, повредив сначала правое легкое, затем диафрагму и печень.

    «Торакоабдоминальное – это ранение, когда осколок проникает и в грудную клетку, и в брюшную полость. То есть осколок ранил сначала правое легкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение легкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее. Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было», – рассказал военный доктор.

    По его словам, анестезиологи оперативно среагировали на шок третьей степени, вызванный сильной кровопотерей у бойца. Провели торакотомию, ушили ранение легкого, извлекли кровь из плевральной полости и остановили кровотечение из печени.

    После успешно проведенной операции пациент был переведен на следующий этап эвакуации и госпитализирован в реанимационное отделение в стабильном состоянии, резюмировал «Гвоздь».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении. Главный нейрохирург Минобороны раскрыл новые типы ранений на СВО. Хирурги госпиталя Вишневского извлекли пулю из сердца бойца СВО.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 04:10 • Новости дня
    Аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорты Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Оренбурга и Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Кроме того, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе.

    «Введен режим воздушных ограничений – план «Ковер». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.


    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    Один из цехов промпредприятия в Оренбургской области загорелся из-за БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект региона, частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.

    «В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», – сказано в посте.

    Солнцев добавил, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, угрозы населенному пункту объект не несет.

    Ранее в ночь на воскресенье губернатор региона сообщал об опасности атаки БПЛА, после чего Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Оренбурга.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 07:20 • Новости дня
    Суд в Дагестане арестовал школьника за общение в TikTok с представителем ИГ

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученик 11-го класса из села Хучни в Дагестане был арестован по подозрению в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) после общения в TikTok, сказано в материалах суда.

    Решение об аресте школьника было принято Верховным Судом Республики Дагестан, передает РИА «Новости».

    Несовершеннолетний был задержан и затем арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в середине сентября. По данным следствия, подросток через TikTok общался с неустановленным участником ИГИЛ, что стало основанием для подозрений в его причастности к деятельности террористической организации.

    Адвокат подростка просил суд избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что школьник находится под присмотром родителей, учится в школе и характеризуется положительно. Однако суд отклонил жалобу защиты, и подросток остается в СИЗО.

    В случае признания вины подростку грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Решение об аресте вступило в силу в начале октября.

    Как сообщил агентству знакомый с расследованием уголовного дела источник, участник ИГ через TikTok склонял школьника из Дагестана напасть на полицейских.

    «Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником террористической и запрещенной в России организации ИГ. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», – сказал он.

    При этом задержанный причастность к преступлению не отрицает.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самозанятый охранник из Нижнего Новгорода приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в запрещенной террористической организации и оправдание терроризма.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 05:35 • Новости дня
    Суд в Москве ограничил срок ознакомления Копайгородских с делом

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд в Москве ограничил время ознакомления экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги с материалами уголовного дела до середины ноября, сказано в материалах дела.

    Суд в Москве установил для бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 ноября. Решение принято по ходатайству следствия, которое обвинило супругов, находящихся в СИЗО, в затягивании процесса ознакомления с томами дела, передает ТАСС.

    «Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок – до 15 ноября», – сказано в решении суда.

    Адвокат Иван Миронов сообщил, что предъявленные обвинения Копайгородским в окончательной редакции строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей. Защита Янины Копайгородской – адвокат Елизавета Меткина, считает предъявленные обвинения формой давления на ее подзащитную.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения, Копайгородских подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.

    До этого Янина Копайгородская просила о содействии в размещении малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания. Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также против него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников были арестованы по делу о растрате.

    В июле следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи. В августе обвинение в окончательной редакции по делу о взятках предъявили бывшему мэру Сочи Копайгородскому, его супруге и помощнику.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на четыре района Ростовской области

    Tекст: Ирма Каплан

    В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах», – сказано в посте.

    Слюсарь добавил, что из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском, огонь был оперативно потушен. Пострадавших нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области в ночь на субботу отразили атаку беспилотников над пятью районами региона.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.


    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании на острове Русский потушен

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарные ликвидировали крупный пожар в неэксплуатируемом здании на острове Русский во Владивостоке, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

    «Пожар был ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

    Там напомнили, что к моменту прибытия пожарных в здании горели второй и третий этажи, частично обрушилась крыша и перекрытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщение о пожаре поступило 18 октября, сообщалось о горении неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында.

    Комментарии (0)
    Главное
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени
    Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры

    «Невыносимым унижением для нашей страны» французские политики уже называют действительно крайне дерзкое ограбление, средь бела дня совершенное в центре Парижа. Из легендарного Лувра похищены бесценные драгоценности из коллекции Наполеона. Что придумали грабители и почему охрана оказалась бессильна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации