Медведев проиграл полуфинал «Мастерс» в Шанхае и назвал это обидным

Tекст: Ирма Каплан

Занимающий 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев уступил 54-й ракетке мира из Франции Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 2:6, 4:6. Игра длилась 2 часа 29 минут, передает РИА «Новости».

По словам Медведева, соперник во втором сете заиграл «явно немного лучше», в отличие от россиянина.

«Я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. И это позволило ему больше диктовать игру. Но все равно были возможности. Он на них хорошо подавал. Обидно, но уже ничего не изменить», – прокомментировал проигрыш Медведев в беседе с порталом «Чемпионат».

Турнир по теннису категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября, его действующий чемпион – итальянский теннисист Янник Синнер (вторая строка в мировом рейтинге). Призовой фонд – около 9,2 млн долларов.

