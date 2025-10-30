Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства Гатагову

Tекст: Катерина Туманова

«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе», – сказано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ольга Гатагова родилась в Харькове 30 июня 1973 года. В 1995 году окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности социология, преподаватель социологии, социолог, в 2005-м получила специальность юриста в РАНХиГС.

В Минсельхозе работает с 2018 года, когда занимала пост директора Административного департамента, с 2019 года получила должность замминистра ведомства, в 2020 году стала ответственной за цифровую трансформацию Минсельхоза.

