Экс-тренер «Зенита» возглавил «Ювентус»

Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя иск в КС страны против саакашвилевского «Единого национального движения» и еще двух радикально оппозиционных партий с требованием их запрета, председатель кабмина сказал, что «до войны 2008 года Грузию довела эта предательская сила, которой кто-то еще продолжает покровительствовать (извне)».

По его словам, эта предательская политика началась с 2004 года, когда «стали готовить почву для российской интервенции и «оккупации» 2008 года.

«Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», – сказал Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».

Он напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

«Интересные процессы начинаются с 2006 года, когда саакашвилевский режим провел альтернативные сепаратистские выборы, неконституционно избрав «президента Южной Осетии», - сказал Ираклий Кобахидзе. – Это ли не предательство, когда власти Грузии избирают президента Южной Осетии?».

По его словам, «это не было авантюрой, это было тяжелое предательство, за которым в 2007 году последовало создание временной администрации и правительства (Южной Осетии)».

После этого, сказал Ираклий Кобахидзе, режим Саакашвили незаконно восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные грузинскими властями при президенте Звиаде Гамсахурдиа в 1990-м году.

Премьер-министр заявил, что впоследствии это решение «облегчило России и цхинвальским властям взять под контроль Ахалгорский муниципалитет» – район Южной Осетии, контролировавшийся до войны-2008 Тбилиси.

«Все это – хроника предательства», – заявил Ираклий Кобахидзе, которая, по его словам, продолжилась переименованием контролировавшегося грузинской стороной Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона автономии, в «Верхнюю Абхазию».

«Кульминацией предательства стала война 2008 года. Резолюция СЕ прямо говорит о том, что широкомасштабный военный конфликт начался 7 августа со штурма Цхинвали», – сказал он.

По словам председателя правительства Грузии, только колоссальные усилия нынешних властей и победы в судах Страсбурга и Гааги не позволили обвинять грузинских военных.

«В этой же резолюции, подписанной членами «ЕНД», сказано, что Россия действовала в ответ», – резюмировал он.