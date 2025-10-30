Психотерапевт объяснил причины хронической усталости россиян

Психотерапевт Кульгавчук: У россиян не сформирована культура восстановительного отдыха

Tекст: Татьяна Косолапова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что больше половины россиян ежедневно чувствуют себя уставшими. На состояние влияют постоянный поток информации, переработки на работе и происходящее вокруг.



«Результаты исследования, к сожалению, полностью отражают клиническую реальность. Когда более половины населения страны живет в фоновом режиме истощения, это уже не индивидуальная проблема, а социальный феномен. И речь здесь не о физической усталости после рабочего дня, а о том, что мы называем ментальной или нервной усталостью», – говорит Кульгавчук.

Россияне испытывают ежедневную усталость сразу по ряду причин, поясняет собеседник. Основная – регулярная интоксикация информацией. «Мозг человека эволюционно не приспособлен к тому объему информации, который обрушивается на него сегодня. Новости, соцсети, уведомления, рабочие чаты – это непрекращающийся шум. Человеческая психика вынуждена постоянно фильтровать, анализировать и реагировать, тратя на это колоссальные ресурсы. Это как держать десять вкладок в браузере открытыми одновременно – рано или поздно система, даже с хорошими ресурсами, зависнет», – поясняет специалист.

На уровень усталости влияет и состояние неопределенности и тревоги от полученной информации. «Происходящее вокруг создает перманентный фон тревоги. Тревога – это энергозатратное состояние. Организм находится в режиме постоянного, пусть и неосознанного ожидания угрозы. Это истощает нервную систему быстрее любой физической работы. А новости современного мира по большей части тревожные», – рассказывает эксперт.

Также в тотальной усталости виноваты культурные коды и отношение к отдыху, делится психотерапевт. По его мнению, в России не сформирована культура восстановительного отдыха. Часто отдых – это либо «ничегонеделание» на диване до состояния скуки, чему хорошим примером служат новогодние праздники. Либо, наоборот, гипернасыщенная активность, и порой после такого отдыха тоже многим вновь хочется отдохнуть.

«Наше общество по-прежнему с подозрением относится к идее, что отдых – это не синоним лени, а жизненная необходимость для поддержания продуктивности и здоровья. Многие мои пациенты испытывают вину, когда позволяют себе отдохнуть, если не все задачи выполнены», – разъясняет психотерапевт.

«Случай из практики: ко мне обратился мужчина, успешный IT-специалист, с жалобами на полное выгорание, бессонницу и апатию. Выяснилось, что его «отдых» после 10 часов за компьютером заключался в просмотре ленты новостей и YouTube. Его мозг, получается, никогда и не переключался. Мы начали с малого – с 30-минутной прогулки без телефона перед сном. Через месяц он сказал, что впервые за годы почувствовал, что значит по-настоящему отключиться. Поэтому такой цифровой детокс может быть целебным», – делится Кульгавчук.

Чрезмерную усталость можно чувствовать даже при обычной занятости, подчеркивает врач. Если человек приходит домой с обычной офисной работы и чувствует себя так, будто разгружал вагоны, – это верный признак того, что нервная система истощена. Произошло «выгорание».

«Усталость от умственной работы или жизни в состоянии хронического стресса ничуть не менее реальна, чем усталость мышц после спортзала. Она проявляется в виде тумана в голове, трудностей с концентрацией, раздражительности, потере мотивации. Организм тратит огромные ресурсы на подавление тревоги и обработку информации, оставляя человека «разряженным», – заключил психотерапевт.

