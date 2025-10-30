Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Психотерапевт объяснил причины хронической усталости россиян
Психотерапевт Кульгавчук: У россиян не сформирована культура восстановительного отдыха
На человека сегодня обрушивается огромный информационный поток – новости, соцсети, рабочие чаты. Большая часть информации носит тревожный характер. Все это истощает нервную систему быстрее самой сложной физической работы. При этом культура восстановительного отдыха у россиян не сформирована, сказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, комментируя результаты соцопроса ВЦИОМ, в котором каждый второй опрошенный пожаловался на усталость.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что больше половины россиян ежедневно чувствуют себя уставшими. На состояние влияют постоянный поток информации, переработки на работе и происходящее вокруг.
«Результаты исследования, к сожалению, полностью отражают клиническую реальность. Когда более половины населения страны живет в фоновом режиме истощения, это уже не индивидуальная проблема, а социальный феномен. И речь здесь не о физической усталости после рабочего дня, а о том, что мы называем ментальной или нервной усталостью», – говорит Кульгавчук.
Россияне испытывают ежедневную усталость сразу по ряду причин, поясняет собеседник. Основная – регулярная интоксикация информацией. «Мозг человека эволюционно не приспособлен к тому объему информации, который обрушивается на него сегодня. Новости, соцсети, уведомления, рабочие чаты – это непрекращающийся шум. Человеческая психика вынуждена постоянно фильтровать, анализировать и реагировать, тратя на это колоссальные ресурсы. Это как держать десять вкладок в браузере открытыми одновременно – рано или поздно система, даже с хорошими ресурсами, зависнет», – поясняет специалист.
На уровень усталости влияет и состояние неопределенности и тревоги от полученной информации. «Происходящее вокруг создает перманентный фон тревоги. Тревога – это энергозатратное состояние. Организм находится в режиме постоянного, пусть и неосознанного ожидания угрозы. Это истощает нервную систему быстрее любой физической работы. А новости современного мира по большей части тревожные», – рассказывает эксперт.
Также в тотальной усталости виноваты культурные коды и отношение к отдыху, делится психотерапевт. По его мнению, в России не сформирована культура восстановительного отдыха. Часто отдых – это либо «ничегонеделание» на диване до состояния скуки, чему хорошим примером служат новогодние праздники. Либо, наоборот, гипернасыщенная активность, и порой после такого отдыха тоже многим вновь хочется отдохнуть.
«Наше общество по-прежнему с подозрением относится к идее, что отдых – это не синоним лени, а жизненная необходимость для поддержания продуктивности и здоровья. Многие мои пациенты испытывают вину, когда позволяют себе отдохнуть, если не все задачи выполнены», – разъясняет психотерапевт.
«Случай из практики: ко мне обратился мужчина, успешный IT-специалист, с жалобами на полное выгорание, бессонницу и апатию. Выяснилось, что его «отдых» после 10 часов за компьютером заключался в просмотре ленты новостей и YouTube. Его мозг, получается, никогда и не переключался. Мы начали с малого – с 30-минутной прогулки без телефона перед сном. Через месяц он сказал, что впервые за годы почувствовал, что значит по-настоящему отключиться. Поэтому такой цифровой детокс может быть целебным», – делится Кульгавчук.
Чрезмерную усталость можно чувствовать даже при обычной занятости, подчеркивает врач. Если человек приходит домой с обычной офисной работы и чувствует себя так, будто разгружал вагоны, – это верный признак того, что нервная система истощена. Произошло «выгорание».
«Усталость от умственной работы или жизни в состоянии хронического стресса ничуть не менее реальна, чем усталость мышц после спортзала. Она проявляется в виде тумана в голове, трудностей с концентрацией, раздражительности, потере мотивации. Организм тратит огромные ресурсы на подавление тревоги и обработку информации, оставляя человека «разряженным», – заключил психотерапевт.
