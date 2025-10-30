России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Си Цзиньпин пояснил, что развитие Китая не противоречит идее MAGA
Развитие КНР не входит в противоречие с концепцией действующей администрации США «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again, MAGA), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.
«Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению «Сделаем Америку вновь великой», которое продвигает президент США Дональд Трамп», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Xinhua.
Он отметил, что обе страны могут достичь взаимовыгодных соглашений и общего процветания, они должны оставаться друзьями и партнерами.
Кроме того, лидер Китая заявил о готовности вместе с президентом США работать над формированием основы двусторонних отношений и созданием «благоприятных условий для развития обеих стран».
Напомним, Трамп прибыл в Южную Корею, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров Китая и США шла 1 час 40 минут.