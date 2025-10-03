Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.5 комментариев
Путин заявил о способности Героев России решать разные задачи
Президент России Владимир Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с поставленными задачами на гражданском поприще.
На церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции Путин обратился к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной, передает ТАСС.
«Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», – сказал глава государства.
Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.