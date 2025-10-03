  • Новость часаПутин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»
    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Эксперт объяснил, какая зарплата нужна для пенсионного балла в 2026 году
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Путин наградил учителей участников СВО
    ЕС продлил санкции против России
    Представитель ЕК отказалась отвечать на вопросы о речи Путина на «Валдае»
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    49 комментариев
    3 октября 2025, 16:36 • Новости дня

    Путин заявил о способности Героев России решать разные задачи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Герои России успешны не только на поле боя, но и способны справляться с поставленными задачами на гражданском поприще.

    На церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников специальной военной операции Путин обратился к учителю тихвинской школы Ленинградской области Зое Никитиной, передает ТАСС.

    «Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», – сказал глава государства.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    Комментарии (12)
    3 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык
    @ sofianeshl

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, освоил несколько простых фраз на русском языке для общения.

    Адвокат задержанного велопутешественника Алла Кушнир сообщила, что Софиан Сехили выучил ряд базовых слов на русском языке, передает ТАСС.

    Она отметила: «Софиан Сехили не то чтобы его изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении – базовые слова».

    Ранее для Сехили был заказан французско-русский разговорник, о чем рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

    Сехили был задержан на китайско-российской границе после того, как, по данным французских СМИ, дважды попытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в 200 км друг от друга.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на два года.

    По информации французской газеты, целью путешествия Сехили было побитие мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде по маршруту Лиссабон – Владивосток. 30 сентября велопутешественника посетил почетный консул Франции, после чего суд в Уссурийске продлил арест до 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арест велопутешественника из Франции Софьяна Сехили продлен до 3 ноября. Уссурийский райсуд Приморского края поместил гражданина Франции Сехили под стражу. Во Владивостоке полиция задержала Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    Комментарии (9)
    3 октября 2025, 14:31 • Видео
    Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Почему Иван - Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 23:32 • Новости дня
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр энергетики Турции заявил о сохранении закупок российского газа для обеспечения потребностей страны в зимний период.

    Турция продолжит покупать природный газ у России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, передает ТАСС. Министр энергетики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk пояснил, что у республики есть соответствующие соглашения с Москвой, а зимой страна не может отказаться от необходимых поставок.

    «У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», – заявил глава Минэнерго.

    Он подчеркнул, что Турция импортирует энергоносители исходя из собственных потребностей. По данным управления по регулированию энергетических рынков Турции (EPDK), в 2024 году Россия была основным поставщиком нефти, нефтепродуктов и природного газа в республику. Байрактар также сообщил, что между Анкарой и Москвой ведутся переговоры о продлении соглашения по поставкам газа по газопроводу «Голубой поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России. Анкара собирается продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это будет выгодно для Турции.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».

    «Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    Восемь из десяти внешних энерголиний ЗАЭС выведены из строя ударами ВСУ

    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС
    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия сегодня является самой боеспособной армией в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

    По словам главы государства, он не преувеличивает и не занимается хвастовством, оценивая уровень подготовки и технические возможности Вооруженных сил России. Он добавил, что российские военные умеют не только применять современные вооружения, но и быстро внедрять новые разработки на линию фронта.

    «Без всякого преувеличения, – это не гипербола, не хвастовство – я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и даже по тактике ведения боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    «Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

    Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 20:03 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны рассматривают жителей Украины лишь как инструмент для достижения собственных целей, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент подчеркнул, что те, кто подталкивал и вооружал Украину, десятилетиями поддерживая там национализм и неонацизм, игнорировали не только интересы России, но и подлинные интересы украинского народа.

    «Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, честно говоря, извините за моветон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на собственно украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа, этот народ для них – расходный материал, для глобалистов, экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве», – сказал Путин, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова обвинила Польшу в многолетнем раскачивании ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия стала абсолютным рекордсменом по количеству и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Он подчеркнул, что эти меры Запада, которые стыдливо называют санкциями, не достигли поставленных целей.

    «По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия – абсолютный рекордсмен в мировой истории. Ну и что? Добились своего? Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств.

    Он также подчеркнул, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.

    «Все страны НАТО с нами воюют», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Он также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (777)
    3 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.

    Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.

    «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.

    На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.

    В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин оценил возрождение моды на кокошники
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарной сессии форума «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что его очень радует возрождение интереса к национальным традициям.

    По словам главы государства, девушки и девочки стали чаще надевать кокошники и другие русские наряды на различные мероприятия и в местах отдыха, включая бары, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что эта тенденция не является шуткой, и отметил важность сохранения культурных традиций. «Меня это очень радует», – заявил президент.

    Ранее Путин заявил о патриотизме и готовности молодежи защищать Родину. Он подчеркивал, что успех страны невозможен без единства, отметив готовность россиян работать на общие цели и задачи.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.

    Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что при его власти ситуация могла бы развиваться иначе.

    Путин подчеркнул, что согласен с точкой зрения Трампа и считает, что эскалации можно было избежать. Он добавил, что этому способствовало бы отсутствие превращения Украины в инструмент в руках других стран, а также отказ Североатлантического альянса от продвижения к российским границам.

    «Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Президент России подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения конфликта было бы сохранение Украиной реального суверенитета и независимости.

    Ранее Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала.

    Комментарии (2)
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Орбан заявил о движении ЕС к войне
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Церковь Англии впервые возглавила женщина

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

