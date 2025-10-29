Дроны ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

В Шебекино дроны нанесли повреждения многоквартирному дому и частному жилью, а также линии электропередачи предприятия, сообщил Гладков в Telegram.



В селах Шебекинского округа пострадали инфраструктурные объекты и частные дома: в Максимовке поврежден инфраструктурный объект, в Безлюдовке – остекление трех жилых построек. В Новой Таволжанке повреждены заборы, частные дома и автомобили, один из которых вспыхнул, но пожар удалось потушить. В Белянке повреждения получил грузовой автомобиль.

В городе Грайворон от взрывов дронов пострадали фасады и ограждения частных домов, а также коммерческий объект. В селе Гора-Подол взрыв также нанес урон частному дому, а в селе Головчино БПЛА повредил припаркованный у магазина автомобиль.

В селе Бессоновка Белгородского района дроном были выбиты окна на территории сельхозпредприятия, а в селе Ясные Зори пострадал социальный объект и автомобиль у здания. В Илек-Кошарах Ракитянского района дрон нанес урон социальному объекту.

В Борках Валуйского округа после атаки дрона на частный дом вспыхнула кровля – пожар ликвидировали местные жители, соседний дом также поврежден. В селе Борисовка Волоконовского района от удара дрона поврежден храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области в период с 15.00 до 21.00 мск.