Счетная палата: Меньше 8% конфискованного имущества вовлечено в оборот

Tекст: Алексей Дегтярев

На 1 июля 2025 года почти 9 тыс. объектов недвижимости стоимостью свыше 113 млрд рублей поступили в доход государства, говорится в документе, передает ТАСС.

С 2021 года только 240 объектов были приватизированы, что составляет менее 4%, а в аренду за последние два года сдали еще 224 объекта.

Счетная палата указала на ряд важных проблем, мешающих эффективному использованию арестованного имущества. В частности, выявлено отсутствие четких правил для передачи активов от Федеральной службы судебных приставов в Росимущество. Кроме того, регистрация права собственности на федеральном уровне занимает в среднем от полутора до двух лет из-за длительного снятия арестов и запретов, что замедляет вовлечение имущества в оборот еще на один-полтора года.

«В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на один-один с половиной года», – указал аудитор Андрей Батуркин.

По его словам, по состоянию на 1 августа 2025 года на 404 объектах недвижимости стоимостью 1,1 млрд рублей так и не было зарегистрировано право федеральной собственности. Среди законодательных барьеров отдельно выделяется запрет на приватизацию некоторых видов земли и жилой недвижимости. Например, в Московской области с 2020 года не смогли реализовать 2 тыс. участков площадью более 581 га, оцененных в 2,7 млрд рублей.

Среди жилых объектов государство не смогло воспользоваться 296 помещениями стоимостью в 2,3 млрд рублей, которые не востребованы для государственных нужд и простаивают с 2019 года. Счетная палата предложила правительству изменить закон о приватизации и снять ограничения на продажу такого имущества.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова отмечала ранее, что в течение последних шести лет аудиторы обнаружили масштабные нарушения и недостатки, большая часть которых связана с бюджетным и бухгалтерским учетом.

