Ведущий китайский специалист по ИИ Лю Хаолин венезапно умер на 38-м году

Tекст: Мария Иванова

Ведущий китайский специалист в области искусственного интеллекта, профессор Университета Сянтань Лю Хаолин ушел из жизни на 38-м году, сообщает South China Morning Post со ссылкой на некролог на сайте вуза.

Как отмечается в сообщении, Лю Хаолин скончался в больнице города Чанша, расположенного в провинции Хунань, предположительно из-за сердечного заболевания. Поминки в его честь прошли в воскресенье в соседнем городе Нинсян, отмечает ТАСС.

В течение своей карьеры Лю Хаолин занимался вопросами обработки и анализа данных в реальном времени, что позволяло снижать зависимость искусственного интеллекта от облачных платформ. Особое внимание он уделял теме более эффективного распределения ресурсов при обучении и функционировании ИИ.

Его работы получили признание в научном сообществе, поскольку позволяли оптимизировать систему использования вычислительных мощностей и ресурсов, что является одним из ключевых вызовов в развитии современных ИИ-систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой весной в Китае скончались сразу несколько видных специалистов в области искусственного интеллекта. Власти страны уточнили, что среди погибших – ученые, занимавшиеся стратегическими проектами.