В России изобрели дешевый способ создания светящихся молекул

Ученые ТГАСУ запатентовали дешевый порошковый люминофор для медицины
Российские ученые разработали простую и масштабируемую технологию получения веществ, свечения которых можно использовать в медицине, химии и промышленности.
В России ученые из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) создали новый способ получения веществ для рентгеновских аппаратов, светящихся в темноте красок и ускорителей промышленных процессов, сообщает пресс-служба вуза, передает ТАСС.
Метод отличается простотой оборудования и возможностью масштабирования до промышленного уровня. Результаты исследования защищены патентом на территории России.
Люминесценция – способность веществ излучать свет в ответ на внешнее воздействие – востребована в медицине, диагностике, химии и декоративных покрытиях. Как отмечает директор научно-исследовательского института строительных материалов ТГАСУ Андрей Мостовщиков, стоимость традиционных компонентов люминофоров высока из-за наличия редких элементов – гадолиния, европия и тербия.
Новая технология использует более доступные элементы: кислород, молибден и ионы щелочноземельных металлов. Основное преимущество – возможность реализации такого синтеза на стандартном лабораторном и промышленном оборудовании, имеющемся практически везде.
«Мы помещаем порошок молибдена в специальную емкость, нагреваем в присутствии соединений других компонентов целевого вещества, и в определенный момент нагревания очень быстро происходит нужная нам реакция. При этом выход целевого продукта составляет не менее 95%», – отметил Мостовщиков.
В отличие от существующих вариантов, новый способ позволяет сразу получать готовый порошок без дополнительного измельчения, что упрощает производство и снижает затраты. Разработка стала частью стратегического проекта ТГАСУ «Химия и инжениринг новых строительных материалов» в рамках программы «Приоритет-2030».
