В Туве десять человек пострадали при опрокидывании автобуса
В результате дорожного происшествия с перевозившим пассажиров микроавтобусом возле Кызыла за медицинской помощью обратились десять пострадавших, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Тыва.
Как передает ТАСС, дорожный инцидент случился в Пий-Хемском районе на 770-м км трассы Р-257 «Енисей». По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Тыва, 62-летний водитель из Кызыла, управлявший микроавтобусом Toyota Hiace, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии десяти пассажирам понадобилась медицинская помощь. Из них троих госпитализировали в Пий-Хемскую центральную больницу, еще семеро самостоятельно обратились в Республиканскую больницу № 1 города Кызыла.
На данный момент полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося, назначены необходимые экспертизы.
