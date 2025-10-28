В Туве десять человек пострадали при опрокидывании автобуса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, дорожный инцидент случился в Пий-Хемском районе на 770-м км трассы Р-257 «Енисей». По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Тыва, 62-летний водитель из Кызыла, управлявший микроавтобусом Toyota Hiace, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии десяти пассажирам понадобилась медицинская помощь. Из них троих госпитализировали в Пий-Хемскую центральную больницу, еще семеро самостоятельно обратились в Республиканскую больницу № 1 города Кызыла.

На данный момент полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося, назначены необходимые экспертизы.

