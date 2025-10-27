Сийярто объяснил ситуацию с саммитом Путина и Трампа в Будапеште

Сийярто заявил о продолжающейся подготовке к саммиту России и США

Tекст: Вера Басилая

США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос заключается лишь в сроках и степени готовности встречи, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште отметил, что американская сторона не отвергает возможность организации мирного саммита с Россией, однако важно выбрать момент, когда подготовка позволит достигнуть ощутимых результатов для установления мира.

Сийярто подчеркнул, что обсуждение подготовки продолжается, и вопрос заключается именно во времени ее проведения. Он также выразил надежду, что такой саммит сможет поспособствовать возвращению мира в Центральную Европу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште будет зависеть от США.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но не исключил возможность дальнейших переговоров.

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.