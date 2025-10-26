  • Новость часаЛавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня

    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (3)
    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

    Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.

    В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.


    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки

    Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине

    Tекст: Вера Басилая

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.

    Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.

    Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.

    После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.

    Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью британскому изданию The Sunday Times, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вести конфликт с Россией еще два-три года, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, Зеленский отметил, что надеется на более быстрое окончание войны, но рассматривает и более долгосрочные перспективы.

    «Он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», – отметил Туск.

    Дональд Туск также подчеркнул, что Россия, по его мнению, обладает преимуществом перед Западом, поскольку россияне «готовы сражаться», и именно это он считает ключевым фактором нынешнего конфликта. При этом премьер-министр Польши указал, что война серьезно отражается на российской экономике, но это не делает позицию Запада выигрышной.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что продвижение переговоров по Украине затормозилось из-за позиции Киева, которую провоцирует Европа.

    Комментарии (9)
    26 октября 2025, 12:31 • Новости дня
    Песков: ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия намерена давать жесткий ответ в случае попыток ударов ВСУ внутрь российской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская армия даст жесткий ответ на возможные атаки Вооруженных сил Украины по российской территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что сам Владимир Зеленский в последние дни заявлял о наличии военного потенциала, позволяющего наносить удары вглубь России. Кремль напомнил, что в случае реализации таких угроз Россия отреагирует крайне жестко. «Как сказал президент России Владимир Путин, ошеломляюще», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием по своей территории.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с использованием дальнобойного вооружения.

    Комментарии (17)
    26 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

    Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.

    Комментарии (0)
    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО на подлете к Москве уничтожен беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили девять беспилотников в ночь на воскресенье над Московским регионом. Семь из них летели в сторону Москвы.


    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 13:43 • Новости дня
    Чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой перехватили в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат производства Чехии, оснащенный авиационной бомбой весом 100 килограммов, был перехвачен вблизи Иловайска на востоке ДНР, сообщили в Управлении ФСБ по республике.

    ВСУ попытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, передает ТАСС.

    В Управлении ФСБ по ДНР рассказали: «Противник пытался уничтожить ключевую для региона железнодорожную станцию в Иловайске. На окраинах города система РЭБ перехватила новейший образец чешского ударного беспилотника FP-2, вооруженный авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 килограммов».

    После неудачной попытки, были запущены еще четыре беспилотника FP-1 с осколочно-фугасными зарядами, но и их удалось нейтрализовать с помощью системы «Купол Донбасса». Благодаря этим мерам удалось также не допустить атак на электроподстанцию в Волновахе и линии электропередачи под Докучаевском.

    Всего за семь дней на территории ДНР предотвратили 387 атак беспилотников, из которых большинство приходились на Донецк и Макеевку. За прошлый год благодаря «Куполу Донбасса» удалось пресечь 25 тыс. попыток атак с применением БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за неделю отразила 874 атаки дронов. В ДНР за одну неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов. За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая эпизод с поражением мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка.

    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.

    В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    Комментарии (2)
    26 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве звучит воздушная тревога, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены работают в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове также произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 05:46 • Новости дня
    Жителей Украины предупредили об ограничении энергопотребления

    «Укрэнерго» сообщило об ограничении энергопотребления на Украине в воскресенье

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в воскресенье будут действовать почасовые отключения электроэнергии, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    В сообщении «Укрэнерго» сказано, что «меры ограничения потребления» электроэнергии 26 октября введут «в отдельных регионах» страны. При этом список конкретных регионов не указан, передает ТАСС.

    Почасовые графики отключения света для населения будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск). Ограничения также затронут промышленных потребителей электроэнергии в указанный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые многочасовые отключения света происходят на Украине с 10 октября.

    Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона. Власти Украины изменили стандартный график отопления, сдвинув сроки старта на один месяц позже обычного.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров: Россия признает независимость Украины без нацистского режима
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    Express оценил заявление Путина о «Буревестнике» как сигнал Британии
    Мэру Гюмри предъявили обвинение за призывы к союзу с Россией
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области
    Генпрокуратура потребовала конфисковать 77 объектов недвижимости экс-мэра Сочи
    Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    Перейти в раздел

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
